Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 19 марта 2024Мир

МИД России выразил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании

МИД РФ выразил демарш британскому советнику-посланнику за публикации посольства

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МИД России выразил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании из-за публикаций дипмиссии. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

В министерстве обратили его внимание на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в России во время проведения президентских выборов, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на их срыв в новых российских регионах.

Российская сторона подчеркнула, что такая деятельность абсолютно недопустима, и рассматривается как вмешательство во внутренние дела России.

Британскому советнику порекомендовали лучше обратить внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого это коснется?

      На Украине назвали причину потери Авдеевки и некоторых деревень

      Пожилой женщине с необычной страстью дали совет

      Венгрия заблокировала выплаты Польше за поставки оружия Украине

      В России ответили на призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

      В России отчим получил девять лет колонии за издевательства над пасынком

      МИД России выразил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании

      Четырехзвездочный плавучий отель начнет ходить по Байкалу

      В России предложили отменить один налог

      Пожилая пассажирка застряла в аэропорту на месяц из-за проблем с визой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше