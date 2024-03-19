МИД РФ выразил демарш британскому советнику-посланнику за публикации посольства

МИД России выразил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании из-за публикаций дипмиссии. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

В министерстве обратили его внимание на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в России во время проведения президентских выборов, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на их срыв в новых российских регионах.

Российская сторона подчеркнула, что такая деятельность абсолютно недопустима, и рассматривается как вмешательство во внутренние дела России.

Британскому советнику порекомендовали лучше обратить внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти.