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18:33, 19 марта 2024Спорт

Названа причина смерти тренера «Салавата Юлаева» в США

В полиции США заявили, что причиной смерти Кольцова могло стать самоубийство
Константин Кольцов

Константин Кольцов. Фото: Sergei Grits / AP

Ассистент главного тренера уфимского хоккейного «Салавата Юлаева» Константин Кольцов мог покончить с собой. Такую причину смерти специалиста РИА Новости назвали в полицейском управлении округа Майами-Дейд (штат Флорида, США).

«Бюро по расследованию убийств отреагировало и взяло на себя расследование очевидного самоубийства. Никаких подозрений в совершении преступления нет», — сообщили правоохранители.

О смерти 42-летнего Кольцова ранее сообщили в «Салавате Юлаеве». Клуб не называл причину случившегося.

Кольцов в составе «Салавата Юлаева» одержал победу в чемпионате России и взял Кубок Гагарина. Он также играл за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» и сборную Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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