Умер ассистент главного тренера «Салавата Юлаева»

Ассистент главного тренера ХК «Салават Юлаев» Константин Кольцов умер в 42 года

Помощник главного тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев», экс-нападающий НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

«Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — указано в сообщении. Родным спортсмена и тренера выразили соболезнования.

Константин Кольцов в составе «Салавата Юлаева» одержал победу в чемпионате России и взял кубок Гагарина. Будучи на льду, он, кроме «Питтсбурга», играл за белорусские клубы «Юность» и «Динамо» (Минск), а также российские «Северсталь, «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Спартак» и «Атлант». За национальную белорусскую сборную играл с 1999 года, участвовал в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере.

Карьеру тренера он начал в минском «Динамо», также работал в «Динамо» из Молодечно и московском «Спартаке», пока не пришел на должность ассистента тренера в «Салават Юлаев».

Известно, что бывший хоккеист находился в отношениях с теннисисткой из Белоруссии Ариной Соболенко.

9 марта ушел из жизни семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Экс-спортсмену было 89 лет, причины смерти не уточнялись.