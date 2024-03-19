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10:26, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер раскрыл главное заблуждение о работе

Кадр: Pimenov / YouTube

Российский блогер Амиран Сардаров, известный по каналу «Дневник хача», раскрыл главное заблуждение о своей работе. На эту тему он высказался в беседе с бизнесменом Александром Пименовым, видео вышло на YouTube.

По словам Сардарова, когда он начинал снимать видео для YouTube, то верил, что популярность принесет ему успех у противоположного пола, много знакомств и счастье. Однако эти ожидания оправдались не в полной мере, подчеркнул блогер.

«Все равно [удовлетворяется] не то ожидание, которое ты закладываешь. (...) Какие-то инстинктивные удовлетворения происходят, но того счастья, которое ты ожидаешь, его нет», — признался он.

Ранее Сардаров после возвращения в Россию из США опроверг миф об Америке. Он заявил, что стремление попасть в Штаты навязано всему миру и многие ошибочно полагают, что переезд в эту страну принесет им счастье.

Осенью 2020 года Сардаров заявил, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Он пожаловался на то, что в США сложно добиться успеха без знания английского языка. Впоследствии Сардаров снова на какое-то время уезжал в Америку.

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      Маргарита Щигарева
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