Популярный российский блогер раскрыл главное заблуждение о работе

Российский блогер Амиран Сардаров, известный по каналу «Дневник хача», раскрыл главное заблуждение о своей работе. На эту тему он высказался в беседе с бизнесменом Александром Пименовым, видео вышло на YouTube.

По словам Сардарова, когда он начинал снимать видео для YouTube, то верил, что популярность принесет ему успех у противоположного пола, много знакомств и счастье. Однако эти ожидания оправдались не в полной мере, подчеркнул блогер.

«Все равно [удовлетворяется] не то ожидание, которое ты закладываешь. (...) Какие-то инстинктивные удовлетворения происходят, но того счастья, которое ты ожидаешь, его нет», — признался он.

Ранее Сардаров после возвращения в Россию из США опроверг миф об Америке. Он заявил, что стремление попасть в Штаты навязано всему миру и многие ошибочно полагают, что переезд в эту страну принесет им счастье.

Осенью 2020 года Сардаров заявил, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Он пожаловался на то, что в США сложно добиться успеха без знания английского языка. Впоследствии Сардаров снова на какое-то время уезжал в Америку.