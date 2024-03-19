Появились подробности об обвале грунта на руднике в Приморье

ТАСС: объем завалов на руднике в Приморье составляет девять тысяч кубометров

Объем завалов на руднике «Пионер» в Амурской области до отрезанных горняков составляет около девяти тысяч кубометров. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Объем завалов составляет 9 тысяч кубометров, начата расчистка с помощью техники. На место прибыли около 40 горноспасателей, еще девять находятся в пути», — раскрыл подробности собеседник агентства.

Вечером в понедельник, 18 марта, 13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты в Зейском районе Амурской области. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

В регионе ввели режим ЧС из-за обвала на руднике. По состоянию на утро следующего дня во вторник, 19 марта, связь с горняками так и не установили.