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10:03, 19 марта 2024Силовые структуры

Работа следователей на месте обрушения рудника в Приамурье попала на видео

СК показал работу следователей на месте обрушения рудника в Амурской области

Работа следователей на месте обрушения рудника в Амурской области попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах сотрудники СК находятся на входе в шахту Зейского района. Они осматривают место происшествия.

Грунт на руднике обрушился вечером 18 марта. Тогда 13 горняков оказались под завалами в шахте Зейского района. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

Следователи возбудили дело по статье 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»).

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      Екатерина Кашурникова
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