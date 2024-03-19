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Работа следователей на месте обрушения рудника в Приамурье попала на видео
СК показал работу следователей на месте обрушения рудника в Амурской области
Работа следователей на месте обрушения рудника в Амурской области попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
На кадрах сотрудники СК находятся на входе в шахту Зейского района. Они осматривают место происшествия.
Грунт на руднике обрушился вечером 18 марта. Тогда 13 горняков оказались под завалами в шахте Зейского района. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.
Следователи возбудили дело по статье 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»).