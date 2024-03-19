Работа следователей на месте обрушения рудника в Приамурье попала на видео

СК показал работу следователей на месте обрушения рудника в Амурской области

Работа следователей на месте обрушения рудника в Амурской области попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах сотрудники СК находятся на входе в шахту Зейского района. Они осматривают место происшествия.

Грунт на руднике обрушился вечером 18 марта. Тогда 13 горняков оказались под завалами в шахте Зейского района. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

Следователи возбудили дело по статье 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»).