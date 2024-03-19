РФС устроит акцию памяти Уткина на матче России с Сербией

РФС устроит акцию памяти Василия Уткина на матче России с Сербией

Российский футбольный союз (РФС) устроит акцию памяти на товарищеском матче национальной сборной страны с Сербией. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций организации Кирилл Терешин.

«Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил», — заявил Терешин. Он добавил, что формат акции сейчас обсуждается.

Уткин ушел из жизни ранее 19 марта в возрасте 52 лет. Сообщалось, что журналист госпитализирован после того, как у него оторвался тромб.

Российская команда проведет встречу против Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена». Спустя четыре дня команда там же сыграет с Парагваем.