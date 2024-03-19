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13:08, 19 марта 2024Бывший СССР

Россия пригрозила Эстонии ответными мерами на высылку дипломата

МИД России пригрозил Эстонии ответными мерами на высылку дипломата

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия ответит на высылку российского дипломата властями Эстонии. Об этом заявили в МИД РФ, цитирует РИА Новости.

«Российская сторона даст соответствующий ответ», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее эстонское руководство объявило дипломата посольства России персоной нон грата. Его проинформировали о решении при передаче ноты. Эстонский МИД считает, что нужно прекратить некие «гибридные операции», которые ведутся против безопасности страны. В ноте сказано, что Таллин не будет «терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета».

12 марта МВД России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. Как сообщалось, он разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

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      Кристина Есикова
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