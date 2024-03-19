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16:26, 19 марта 2024Забота о себе

Россиянам объяснили правило измерения давления

Кардиолог Аскаров: разное давление на руках говорит о различии в кровотоке

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Показатели давления при его измерении на разных руках могут отличаться, объяснил врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. О том, как правильно измерять давление, он рассказал в беседе с aif.ru.

Аскаров объяснил россиянам, что разные показатели давления на руках указывают на различия в кровотоке. В случае если показатели на правой и левой руке разные, измерять давление врач рекомендовал на той руке, где показатель выше.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева перечислила главные ошибки при измерении давления. В частности, она призвала не разговаривать и не слушать никого внимательно. Врач также назвала ошибкой проведение этой процедуры не на голую руку, а также без опоры у руки.

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До этого кардиолог ФМБА Татьяна Пелагеина указала на разницу между симптомами инфаркта и инсульта. По словам врача, основные симптомы инсульта — это бессвязная речь, а также нарушение координации и двигательной активности.

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      Александра Лисица
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