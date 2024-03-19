Россиянину отказали в допуске к отбору на Олимпиаду из-за плаката «Нет нацизму»

Российского борца Евлоева не пустили на отбор на ОИ из-за плаката «Нет нацизму»

Олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву отказали в допуске к квалификационному турниру Игр-2024. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката "Нет нацизму!". Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, — то, что он за мир без нацизма», — заявил Мамиашвили, добавив, что других претензий со стороны Объединенного мира борьбы (UWW) нет. Он отметил, что команда попытается добиться участия россиянина в отборе, который пройдет в апреле в Баку.

30-летний Евлоев — чемпион ОИ в Токио в весовой категории до 97 килограммов. Также на его счету по два золота чемпионатов мира и Европы и победа на Кубке мира.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.