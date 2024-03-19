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19:27, 19 марта 2024Россия

Украина атаковала еще один российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Украина атаковала еще один российский регион — под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате повреждены окна, фасады и заборы трех домовладений. Губернатор заверил, что собственникам окажут помощь. Информацию о пострадавших он не сообщил.

19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) также неоднократно атаковали Белгородскую область. Утром над регионом сбили девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали четыре человека, включая 14-летнего подростка, которому частично оторвало руку.

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Кроме того, дрон-камикадзе врезался в машину в белгородском поселке Горьковский и взорвался. В результате пострадали два человека, одного спасти не удалось. Еще два беспилотника атаковали село Долгое Валуйского городского округа. По словам Гладкова, один из них также протаранил машину, однако водитель и пассажиры не пострадали. Второй летательный аппарат упал посреди улицы и сдетонировал.

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      Константин Лысяков
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