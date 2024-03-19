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15:51, 19 марта 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе атаковал легковую машину с россиянами

В Белгородской области два дрона-камикадзе ВСУ атаковали село Долгое

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Белгородской области два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

По сообщению губернатора, один из дронов врезался в легковой автомобиль — водителю и пассажирам удалось спастись. Второй беспилотник упал посреди улицы и взорвался — при этом также никто не пострадал.

«Обошлось без последствий», — подытожил Гладков.

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Также сегодня, 19 марта, над Белгородской областью сбили девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что российские военные могут создать на территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства.

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      Марк Леонов
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