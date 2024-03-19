Украинский дрон-камикадзе врезался в машину и взорвался в Белгородской области

В Горьковском Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто и взорвался

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в машину в поселке Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в результате взрыва пострадали два человека, еще одного спасти не удалось. Власти информацию о произошедшем пока не комментировали.

Днем 19 марта два других дрона-камикадзе ВСУ также атаковали село Долгое Валуйского городского округа. По словам, губернатора Вячеслава Гладкова, один беспилотник врезался в машину с людьми — водителю и пассажирам удалось спастись. Второй летательный аппарат упал посреди улицы и сдетонировал. Пострадавших нет.

Кроме того, утром над регионом, по данным Минобороны России, сбили девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В сети также появились кадры с горящими машинами и поврежденным жилым домом. Гладков сообщил о четырех пострадавших жителях поселка Разумное Белгородского района — 15-летнем и 14-летнем подростках, а также двух женщинах. В сети также появились кадры с горящими машинами и поврежденным жилым домом в населенном пункте.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.