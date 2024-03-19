В Киеве понадеялись на участие всех стран мира в конференции по Украине

Шмыгаль: Киев хочет, чтобы в конференции по Украине приняли участие все страны

Киев хочет, чтобы в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, приняли участие все страны мира. На это понадеялся премьер-министр республики Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга, передает РИА Новости

«Мы ожидаем, что более 100 стран примут участие (в конференции), нам хотелось бы, чтобы все страны мира приняли участие в этом форуме мира», — сказал премьер.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь рассказал, что Пекин поддержит равноправные переговоры по Украине с участием России. Он сообщил, что страна оказывает содействие продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом.

8 марта издание South China Morning Post сообщило, что Швейцария и Китай настаивают на участии России в саммите по Украине. Предполагается, что встреча по мирному урегулированию пройдет в Швейцарии, ее дата пока не определена.