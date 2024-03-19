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06:53, 19 марта 2024Мир

В МИД прокомментировали отказ ФРГ называть Путина президентом в документах

Захарова назвала фобией отказ Германии называть Путина президентом в документах
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отказ внешнеполитического ведомства ФРГ называть в официальных документах Владимира Путина президентом после переизбрания на должность в пятый раз.

Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии. «Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (адрес МИД ФРГ — прим. «Ленты.ру») — провалы в памяти и острые фобии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, ведомство начнет называть в документах Владимира Путина только по фамилии без указания должности. Он также добавил, что российского лидера и ранее в документах указывали таким образом.

18 марта ЦИК опубликовал итоги трехдневного голосования. Согласно объявленным результатам, действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.

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      Марина Совина
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