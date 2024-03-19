В Пентагоне обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном

Пентагон: в США выразили обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией

В США политики выражают обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией и Ираном. Об этом сообщает заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ поступила информация, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с Соединенными Штатами. Оно позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины данного решения не раскрываются. В Пентагоне позже рассказали, что Вашингтон осведомлен о заявлениях властей Нигера. Контакт двух стран по этому вопросу продолжается.

Позже официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман подтвердил, что Нигер разорвал военное соглашение с США.

«Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу потенциальных отношений Нигера с Россией и Ираном», — отметила Сингх.

Ранее сообщалось, что Нигер потребовал от США предоставить план, по которому они выведут свои войска из страны. Денонсация соглашения со Штатами блокирует деятельность американских сил, поэтому они больше не могут проводить там учения или передвигаться по территории страны.

В конце 2023 года Нигер расторг договор о военном сотрудничестве с Евросоюзом.