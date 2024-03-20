Адмирал ВМС США заявил о посещении Земли внеземной цивилизацией

Вице-адмирал ВМС США Галлодет заявил о посещениях Земли инопланетянами

Бывший вице-адмирал ВМС США Тим Галлодет заявил, что Землю посещают представители внеземных цивилизаций. Об этом отставной военный рассказал на подкасте Кристиана Харлоффа на его канале в YouTube.

Галлодет заявил, что убедился в реальности посещений Земли инопланетянами после просмотра видеозаписи, известной как Go Fast, сделанной пилотами ВМС США в 2015 году. «Я видел ролик Go Fast еще до его публикации. Я получил его по секретным каналам и убедился, что мы не одни», — сказал высокопоставленный офицер.

Он также заявил, что знаком с людьми из разведки и министерства обороны, которые участвовали в исследовании случаев наблюдения НЛО. «Мы работаем за кулисами, чтобы поспособствовать контролируемому раскрытию данных об НЛО», — заявил отставной адмирал.

Он также отметил, что Пентагон в отчете Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) отрицает наличие на планете внеземных технологий. При этом, по его словам, якобы ведется секретная работа по определению, чем являются НЛО на самом деле. «Правительство до сих пор не знает, кто они, откуда и что им нужно. Но у нас есть материалы и данные, которые власти просто не хотят обнародовать», — сказал Галлодет. Он добавил, что эти данные скрывают от потенциальных противников США — в первую очередь от Китая.

Галлодет также сказал, что часть этой информации должна оставаться в тайне, но это не оправдывает сокрытия всей темы. По его мнению, люди должны знать, что инопланетяне якобы посещают Землю.

Ранее в Пентагоне сообщили, что не нашли доказательств посещения Земли инопланетянами. Об этом говорится в докладе, подготовленном AARO и опубликованном в начале марта.