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14:25, 20 марта 2024Ценности

Анна Хилькевич показала неожиданные последствия косметологической процедуры

Кадр: @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич показала неожиданные последствия популярной косметологической процедуры на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 37-летняя звезда популярного телесериала «Универ. Новая общага» предстала в солнцезащитных очках и шапке, скрывая результат манипуляций у косметолога. Артистка призналась, что решила сделать массаж, однако после проведенного сеанса получила неожиданный эффект.

«Сходила на массаж, называется... Кто бы мог подумать, что я получу сильнейший отек. Посмотрите, что со мной», — посетовала Хилькевич. При этом знаменитость поинтересовалась у подписчиков, как вернуть лицо в прежнее состояние.

В декабре Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери роскошный BMW. На размещенном видео был запечатлен автомобиль, украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом. Кроме того, было видно, что салон транспортного средства оснащен кожаными креслами.

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      Екатерина Ештокина
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