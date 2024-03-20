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06:00, 20 марта 2024Наука и техника

В России оценили вероятность отключения смартфонов Apple и Google

Роскачество допустило отключение смартфонов Apple и Google в России

Фото: Unsplash

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко прокомментировал возможность отключения смартфонов Apple и Google в России. Его слова приводит РИА Новости.

Кузьменко допустил отключение смартфонов Apple и Android, использующих сервисы Google, в России с технической точки зрения.

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«Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами», — предупредил эксперт.

Однако Кузьменко усомнился, что корпорации примут такое решение, поскольку это принесет им огромный репутационный ущерб, а также многомилионные иски.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сервисы Google Play и App Store могут ограничить доступ к скачиванию приложений в стране. Он призвал IT-специалистов начать работать над созданием отечественной замены зарубежных маркетплейсов.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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