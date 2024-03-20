Фермеры в Польше перекрыли дороги по всей стране
Польские фермеры устроили более 500 блокад на дорогах по всей стране. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Уточняется, что фермеры протестуют на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных дорогах. По официальным данным, участие в акции протеста принимают около 70 тысяч фермеров. Демонстранты выступают против «зеленого порядка», импорта агропродовольственных товаров из Украины, а также ограничения животноводства в Польше.
Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал требования фермеров, протестующих против нечестной конкуренции и бесконтрольного ввоза украинского зерна в страну. Он подчеркнул, что забота об интересах фермеров «является обязанностью польских властей независимо от политической ситуации» на национальном или международном уровне.