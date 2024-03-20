Карпин высказался о будущем в сборной России

Карпин заявил, что хотел бы продолжить тренировать сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своем будущем в национальной команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, он хочет продолжить работу со сборной. «Посмотрим. В этой жизни все меняется очень быстро. Я не работодатель, для начала нужно предложение, мы пока не разговаривали», — заявил Карпин.

12 марта Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак». Он отметил, что ему не поступало такого предложения.

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Он возглавляет команду с лета 2021-го, совмещая посты тренера в сборной и «»Ростове.