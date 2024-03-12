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15:59, 12 марта 2024Спорт

Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Тренер Валерий Карпин заявил, что ему не поступало предложений из «Спартака»

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак». Его слова приводит РИА Новости.

Карпин заявил, что ему не поступало предложений от красно-белых. «Были ли звонки из одного московского клуба во время автограф-сессии? Нет. И до — тоже», — отметил он.

Ранее сообщалось, что решение об отставке тренирующего «Спартак» испанца Гильермо Абаскаля уже принято. В качестве претендентов на пост называются бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Владимир Ивич из «Краснодара» и наставник «Браги» Артур Жорже.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды взяла серебро чемпионата России. После 20 туров Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 «Спартак» имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.

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      Дарья Коршунова
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