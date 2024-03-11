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23:30, 11 марта 2024Спорт

Назван шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

РБК: Черчесов и три иностранца стали кандидатами на пост тренера «Спартака»
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль. Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Руководство московского «Спартака» сформировало шорт-лист с кандидатами на возможную замену главному тренеру команды Гильермо Абаскалю. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, список возглавил бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Также среди кандидатов три иностранных специалиста, чьи фамилии не раскрываются. Отмечается, что нового главного тренера будет выбирать совет директоров.

Ранее 11 марта журналист Иван Карпов написал, что решение об отставке Абаскаля уже принято. Отмечалось, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын должен провести встречу с Черчесовым для возможного назначения.

10 марта в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2. Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 40 очков.

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      Анастасия Борисова
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