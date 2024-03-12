Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Возглавляющий «Брагу» Жорже стал кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Возглавляющий «Брагу» Артур Жорже стал кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Как стало известно источнику, переходу 52-летнего специалиста в московский клуб может поспособствовать спортивный директор красно-белых португалец Томаш Амарал. Отмечается, что «Спартак» готов выплатить компенсацию «Браге» за досрочный уход тренера.

Ранее были раскрыты другие кандидаты на пост в «Спартаке». Возглавляет шорт-лист бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Еще одним претендентом на должность является серб Владимир Ивич из «Краснодара».

11 марта журналист Иван Карпов написал, что решение об отставке испанца Гильермо Абаскаля уже принято. После 20 туров «Спартак» имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.