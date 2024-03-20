В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных воздушных судов

Опасность атаки беспилотных воздушных судов объявлена в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону, пишет ТАСС.

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие. «Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие», — подчеркнули в министерстве.

В ночь на 19 марта система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области. Никто не пострадал. Из-за попытки атаки дрона в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.

Сбитый беспилотник повредил остекление в жилых домах и дошкольном учреждении.