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00:08, 20 марта 2024Россия

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных воздушных судов

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных воздушных судов объявлена в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону, пишет ТАСС.

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие. «Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие», — подчеркнули в министерстве.

В ночь на 19 марта система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области. Никто не пострадал. Из-за попытки атаки дрона в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.

Сбитый беспилотник повредил остекление в жилых домах и дошкольном учреждении.

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      Марина Совина
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