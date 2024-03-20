Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

Минобороны заявило о пресечении попытки атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона в Белгородской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«20 марта около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчитались в министерстве.

По их данным, украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона.

Ранее стало известно, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждения получили два детских сада и школа. Пострадавших при атаке нет, отметил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, на данный момент в этих учреждениях перераспределяют группы по другим детским садам города.