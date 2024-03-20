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21:03, 20 марта 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о чаще встречающихся у них видах рака

Терапевт Жито: у мужчин чаще, чем у женщин, встречается рак легких и пищевода

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Некоторые онкологические заболевания чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, рассказал терапевт Алексей Жито. Об этих видах рака он предупредил мужчин в беседе с NEWS.ru.

«У мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», — рассказал врач.

В то же время, по словам специалиста, в силу гормональных различий рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин.

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      Александра Лисица
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