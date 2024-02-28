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20:25, 28 февраля 2024Забота о себе

Популярный миф о связи родинок с онкологическими заболеваниями опровергли

Онколог Исакова назвала мифом утверждение, что травмы родинки приводят к раку

Фото: Wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Утверждение, что периодические травмы родинок приводят к раку кожи — не более чем миф, заявила онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. Популярное заблуждение о связи невусов с раком врач опровергла в беседе с «Известиями».

По словам Исаковой, считается, что родинки возникают из-за воздействия на кожу ультрафиолета, однако это не единственная причина. Зачастую у женщин новые невусы образуются из-за гормональных перестройки в период беременности. При этом не меньшую роль играет и генетика. Подтверждением этому врач назвала тот факт, что большинство невусов образуется еще в детстве.

Однако, как отметила онколог, вопреки распространенному мнению риск перерождения старых родинок в меланому — один из видов рака кожи — относительно невелик. Большинство злокачественных новообразований этого типа развивается самостоятельно и лишь внешне напоминает новую родинку, подчеркнула врач. Не существует, по словам Исаковой, и доказательств утверждению, что периодическая травматизация родинки и удаление из нее волосков могут привести к ее перерождению в меланому.

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В целях профилактики рака кожи онколог рекомендовала регулярно производить самоосмотр кожи. Стоит насторожиться, если какая-то из родинок стала асимметричной, а ее границы — размытыми, изменился цвет на неравномерный либо разноцветный. Подозрение должны появиться, если невус начал быстро расти в диаметре, а на его поверхности появились узловатые возвышенные элементы.

Ранее Исакова рассказала о причинах появления кератомы и оценила вероятность ее перерождения в рак. По ее словам, кератома — это не предраковое заболевание и она не способна переродиться в злокачественный процесс, но иногда ее внешний вид может напоминать онкозаболевания кожи — меланому или базально-клеточный рак.

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      Наталья Обрядина
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