Гончаренко: в Одесской области Украины село Надеждовка переименовали в Шампань

На Украине село Надеждовка, расположенное в Одесской области, переименовали в Шампань. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка в Шампань. Теперь вино из Надеждовки станет шампанским!» — заявил он.

Кроме того, по данным Telegram-канала «Политика Страны», также комитет украинского парламента переименовал город Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Название было выбрано в честь поселения немецких колонистов, которое ранее располагалось рядом с городом. При этом ранее местные власти отказались менять название города.

В начале марта стало известно, что в городе Никополе в Днепропетровской области Украины переименовали улицу Павлоградскую в честь нациста, командира одного из батальонов дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.