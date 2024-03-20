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18:04, 20 марта 2024Путешествия

Напившийся перед рейсом пилот самолета отправился в тюрьму

Daily Mail: пилот Delta Airlines напился перед рейсом и отправился в тюрьму

Фото: Unsplash

Пилот пассажирского самолета Delta Airlines напился перед рейсом и отправился в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 63-летнего капитана воздушного судна Лоуренса Рассела поймали на выпивке в июне 2023 года. Он должен был выполнить рейс из Эдинбурга в Нью-Йорк. В ручной клади пилота нашли две бутылки крепкого спиртного напитка, одна из которых была наполовину пуста. Тогда Рассела решили проверить на наличие алкоголя в крови.

Результат теста оказался положительным. Его отстранили от полетов и отправили под суд. Судья постановила, что капитан подверг опасности пассажиров, из-за чего проведет в тюрьме десять месяцев.

Ранее пьяный мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели и был задержан. Пилот Air India заметил мужчину во время руления и доложил диспетчерам.

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      Зарина Дзагоева
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