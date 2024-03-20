В Германии заявили об угрозе падения НАТО при одном условии

В бундестаге не исключили падения НАТО после отправки военных альянса на Украину

Депутат бундестага Германии от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален обратилась к федеральному правительству ФРГ с вопросом о его оценке призыва руководителей ряда стран НАТО отправить своих военных на Украину. В тексте соответствующего парламентского запроса, который изучила «Лента.ру», Дагдален не исключила падения альянса при условии принятия подобного решения.

«Как федеральное правительство оценивает то, что союзники по НАТО Франция, Польша, Литва и Латвия не исключают отправки своих войск на Украину, и станет ли федеральное правительство предметом обсуждения в Североатлантическом совете на фоне того, что такое развертывание может спровоцировать падение альянса?» — говорится в запросе Дагдален.

Ранее глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар заявил, что французский президент Эммануэль Макрон, говоря о возможности отправки иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту России Владимиру Путину. Он напомнил, что почти все члены НАТО отказались поддержать его идею о вводе войск на территорию Украины. По его словам, такая реакция говорит о расколе внутри альянса, что играет на руку России.

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Однако в Европе выступили против такого шага.