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18:56, 20 марта 2024Спорт

Олимпийский чемпион назвал преимущество России над США

Олимпийский чемпион Кожевников заявил, что Россия лучше США по открытости

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал преимущество России над США. Его слова приводит Sports.

Бывший спортсмен заявил, что Россия лучше по качеству жизни и открытости. «Там бардак, чистый бардак. Наркомания какая», — посчитал он. Кожевников посоветовал обратить внимание на американских хоккеистов и баскетболистов, которые не умеют вести себя после игр.

Кожевников шесть лет прожил в США, где владел хоккейной школой. Он заявил, что вернулся в Россию из-за чувства патриотизма. На счету хоккеиста победы на Играх 1984-го и 1988-го в составе сборной СССР. Также с командой он выигрывал чемпионат мира.

В сентябре 2023 года российская пловчиха Анастасия Макарова, которая живет и учится в США, назвала преимущество американцев над соотечественниками. Она посчитала, что в США люди добрее, чем в России.

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      Андрей Стрельцов
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