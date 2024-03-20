Олимпийский чемпион назвал преимущество России над США

Олимпийский чемпион Кожевников заявил, что Россия лучше США по открытости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал преимущество России над США. Его слова приводит Sports.

Бывший спортсмен заявил, что Россия лучше по качеству жизни и открытости. «Там бардак, чистый бардак. Наркомания какая», — посчитал он. Кожевников посоветовал обратить внимание на американских хоккеистов и баскетболистов, которые не умеют вести себя после игр.

Кожевников шесть лет прожил в США, где владел хоккейной школой. Он заявил, что вернулся в Россию из-за чувства патриотизма. На счету хоккеиста победы на Играх 1984-го и 1988-го в составе сборной СССР. Также с командой он выигрывал чемпионат мира.

В сентябре 2023 года российская пловчиха Анастасия Макарова, которая живет и учится в США, назвала преимущество американцев над соотечественниками. Она посчитала, что в США люди добрее, чем в России.