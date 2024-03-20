Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:56, 20 марта 2024Культура

Исчезновение Кологривого из списка участников концерта в Подмосковье объяснили

Организаторы концерта «Жванецкий»: Кологривый отказался от участия из-за графика

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, который ранее устроил дебош в ресторане Новосибирска, не будет принимать участия в гала-концерте «Жванецкий», подтвердили «Ленте.ру» организаторы концерта. По их словам, отказ не связан с произошедшим на родине артиста инцидентом.

«Никита Кологривый не будет принимать участие в концерте в связи с несостыковкой графика артиста и датой проведения концерта. Решение было принято ранее», — сказали в компании «Вселенная кино».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что накануне менеджер Кологривого связался с организаторами выступления и попросил вычеркнуть имя актера из списка задействованных лиц, «чтобы лишний раз не отсвечивать после скандала». Актера убрали с афиш на официальном сайте.

В ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. В частности, пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу и начал заламывать девушке руки. Дебош Кологривого попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      В России оценили последствия появления на Украине новейших ракет из США

      ФСБ предостерегла связавшегося с СБУ россиянина от госизмены

      В Подмосковье школьник воткнул нож в живот одноклассника

      Предсказана судьба имущества блогерши Лерчек после развода

      Минобороны раскрыло подробности уничтожения четвертого танка Abrams

      Совфед одобрил законы об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      В Конгрессе США озвучили сроки рассмотрения пакета помощи Украине

      Семья звезды «Слова пацана» отреагировала на его дебош в ресторане

      Путин высказался о результатах президентских выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше