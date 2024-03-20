Исчезновение Кологривого из списка участников концерта в Подмосковье объяснили

Организаторы концерта «Жванецкий»: Кологривый отказался от участия из-за графика

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, который ранее устроил дебош в ресторане Новосибирска, не будет принимать участия в гала-концерте «Жванецкий», подтвердили «Ленте.ру» организаторы концерта. По их словам, отказ не связан с произошедшим на родине артиста инцидентом.

«Никита Кологривый не будет принимать участие в концерте в связи с несостыковкой графика артиста и датой проведения концерта. Решение было принято ранее», — сказали в компании «Вселенная кино».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что накануне менеджер Кологривого связался с организаторами выступления и попросил вычеркнуть имя актера из списка задействованных лиц, «чтобы лишний раз не отсвечивать после скандала». Актера убрали с афиш на официальном сайте.

В ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. В частности, пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу и начал заламывать девушке руки. Дебош Кологривого попал на видео.