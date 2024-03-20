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21:19, 20 марта 2024Из жизни

Названы самые счастливые и несчастные страны на постсоветском пространстве

Самой счастливой страной на постсоветском пространстве признали Литву

Фото: Simon Maage / Unsplash

Опубликован World Happiness Report — рейтинг самых счастливых стран мира, составленный при участии ООН и Gallup. «Лента.ру» проанализировала данные, которые легли в его основу, и назвала самые счастливые и несчастные страны на постсоветском пространстве.

В целом самыми счастливыми странами признали Финляндию, Данию, Исландию, Швецию и Израиль. Из постсоветских республик лучший показатель у Литвы — она заняла 19-е место. Затем в рейтинге идут Эстония (34-е место), Латвия (46-е место), Узбекистан (47-е место) и Казахстан (49-е). Ниже расположились Молдавия (71-е место), Россия (72-е место), Киргизия (75-е), Армения (82-е), Таджикистан (88-е), Грузия (91-е), Азербайджан (101-е) и Украина (105-е). Туркмения и Белоруссия в рейтинг не вошли.

Хотя считается, что молодость — самое счастливое время, в Западной Европе и особенно в Северной Америке молодые люди от 15 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми, чем пожилые. Именно из-за того, что люди младше 30 стали несчастнее, в 2024 году впервые за 12 лет США не вошли в первую двадцатку и заняли лишь 23-е место

Странами с самой счастливой молодежью — людьми до 30 лет — оказались Литва, Израиль, Сербия, Исландия и Дания. Молдавия заняла 29-ю строчку, прибалтийские республики Латвия и Эстония также оказались относительно высоко: заняли 31-е и 44-е место соответственно. Россия и другие бывшие советские республики расположились в рейтинге относительно недалеко друг от друга: Россия заняла 68-е место, строчкой ниже находится Казахстан, 71-ю строчку занял Узбекистан, Армения — 72-ю, 78-ю — Грузия, 81-ю — Киргизия, а Украина — 82-ю. Хуже всего дела обстоят в Таджикистане и Азербайджане, которые оказались на 89-м и 95-м местах.

Самые счастливые пожилые люди (старше 60 лет), согласно докладу, живут в скандинавских странах: Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии. Что касается постсоветского пространства, самую высокую строчку в рейтинге — 22-ю — занял Узбекистан. На 35-м месте расположилась Эстония, на 42-м — Казахстан, на 44-м — Литва, на 51-м — Латвия, на 55-м — Киргизия. Россия оказалась лишь на 66-й строчке, а Молдавия, Таджикистан и Армения на 86-й, 87-й и 88-й соответственно. Грузия заняла 91-е место, Азербайджан — 108-е, а Украина — 115-е.

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Авторы рейтинга считают, что результаты, показываемые большинством стран, на три четверти объясняются шестью социальными и экономическими факторами: валовым национальным продуктом на душу населения, ожидаемой продолжительностью здоровой жизни, уровнем социальной защиты и взаимовыручки в обществе, уровнем коррупции, возможностью влиять на свою жизнь, а также широтой распространения благотворительности.

Каждый из этих факторов оценивается по десятибалльной шкале. Страны затем сравнивают с несуществующей страной под кодовым названием «Антиутопия», жители которой несчастнее других во всех отношениях. Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и используется в качестве эталона.

Ранее сообщалось, что список самых пьющих стран ЕС возглавила одна из бывших советских республик — Латвия. В 2020 году на каждого гражданина страны 15 лет и старше приходилось 12,1 литра чистого алкоголя.

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      Екатерина Лобанова
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