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13:39, 20 марта 2024Забота о себе

Постоянная зевота оказалась симптомом опасных болезней

Фото: Fiizkes / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Зои Уильямс заявила, что зевота — естественное действие, однако в некоторых случаях она может оказаться симптомом опасных болезней. Их врач перечислила изданию The Sun.

Уильямс объяснила, что чрезмерное зевание может быть связано со многими заболеваниями — например, с рассеянным склерозом, печеночной недостаточностью и реже с инсультом или опухолью головного мозга. «Также человек может много зевать из-за стресса, усталости, беспокойства. Зевоту могут вызывать и побочные эффекты от приема лекарств», — рассказала врач.

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Если же постоянная зевота начинает беспокоить человека, ему следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, посоветовала терапевт.

Ранее Зои Уильямс заявила, что игра в настольный теннис полезна для психического здоровья и когнитивных способностей. По ее мнению, такие игры, как пинг-понг и дартс, улучшают настроение, повышают самооценку и способствуют поддержанию близких связей с друзьями и членами семьи.

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      Вера Владзиевская
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