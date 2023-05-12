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20:48, 12 мая 2023Забота о себе

Врач раскрыла неожиданную пользу популярной игры для психического здоровья

Терапевт Зои Уильямс: настольный теннис полезен для психического здоровья

Фото: Dwphotos / Shutterstock / Fotodom

Игра в настольный теннис полезна для психического здоровья и когнитивных способностей, считает врач-терапевт Зои Уильямс. Неожиданную пользу популярных среди дачников соревновательных игр она раскрыла в беседе с The Sun.

По мнению Уильямс, такие игры, как пинг-понг и дартс, улучшают настроение, повышают самооценку и способствуют поддержанию близких связей с друзьями и членами семьи. Врач объяснила, что положительный эффект достигается благодаря эндорфинам, которые высвобождаются в мозге во время физической активности.

Спорт, требующий сосредоточенности и концентрации, улучшает умственную активность и когнитивные способности, увеличивает частоту сердечных сокращений и кровообращение, что крайне положительно сказывается на психическом здоровье

Зои Уильямсврач-терапевт
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Кроме того, Уильямс добавила, что настольный теннис и другие подобные игры помогают отвлечься от смартфонов и компьютеров, чтобы провести время в кругу друзей и семьи. По словам врача, подобный досуг улучшает моральный дух и душевное состояние, даже в случае проигрыша.

Ранее невролог Кэтрин Буре назвала доступный каждому способ улучшить настроение. По мнению Буре, ежедневное погружение в ледяную воду помогает освободить разум от лишних мыслей и беспокойства.

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Екатерина Улитина
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