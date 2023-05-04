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21:06, 4 мая 2023Забота о себе

Невролог назвала доступный каждому способ улучшить настроение

Невролог Кэтрин Буре: погружение в холодную воду улучшает настроение

Фото: Samara Doole / Unsplash

Ежедневное погружение в ледяную воду помогает освободить разум от лишних мыслей и улучшает настроение, считает австралийский невролог Кэтрин Буре. Об этом и других эффективных и доступных каждому способах поддержать психическое здоровье она рассказала изданию People.

По словам специалистки, пока не установлены точные причины положительного воздействия холодной воды на ментальное здоровье. Однако, основываясь на собственном опыте, она считает это влияние невероятным по своей эффективности. Буре призналась, что каждый день, даже зимой, плавает в Тихом океане. По ее словам, это помогает ей «перезагрузить» сознание после тяжелой умственной работы и вернуть ясность ума.

По мнению Буре, положительное влияние на душевное состояние также оказывают прогулки на свежем воздухе. Ссылаясь на исследование, которое она провела совместно с коллегами, невролог рассказала, что всего 15 минут на природе оказывают глубокое воздействие на настроение и способность к обучению.

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Кроме того, Буре подсказала способ быстро справиться с чувством беспокойства. В моменты чрезмерной тревоги она посоветовала концентрировать внимание на собственном дыхании. «Вам не нужно пытаться контролировать его или менять. Вместо того чтобы размышлять о чем бы то ни было, просто наблюдайте за тем, как вы дышите и что в этот момент ощущает ваше тело», — объяснила невролог.

Ранее психолог Светлана Вожжова назвала основные принципы заботы о себе в условиях хронического стресса. Для сохранения ментального здоровья она посоветовала вести бумажный дневник и заниматься духовными практиками.

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Екатерина Улитина
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