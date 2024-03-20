«Роллтон» собрались поставлять к границам США

Производитель «Роллтона» анонсировал начало поставок своей лапши в Мексику

Компания Mareven Food Central, производящая лапшу быстрого приготовления «Роллтон» и Bigbon, анонсировала старт поставок своей продукции в Мексику, сообщает ТАСС.

Отгрузки лапши со вкусами курицы и креветки в эту граничащую с США страну собираются начать уже летом текущего года. Сотрудничать там планируется с местной сетью магазинов ОXXO, насчитывающей 23 тысячи точек продаж, в двух тысячах из которых будет продаваться эта популярная в России продукция. В компании отметили, что для продвижения на мексиканский рынок разработан специальный план, включающий в том числе использование инфлюенс-маркетинга.

Осенью 2023 года сообщалось, что работающий на российском рынке более 20 лет производитель «Роллтона» в ближайшее время сосредоточится на выпуске новых продуктов, в частности энергетиков с разным уровнем содержания кофеина. Как ранее писал «Коммерсантъ», в начале того же года продажи ключевого для компании продукта стали снижаться. В публикации отмечалось, что потенциал для расширения рынка лапши быстрого приготовления в России сохраняется, но для его реализации потребуется продвижение продукта среди новых групп потребителей.