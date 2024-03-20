Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:20, 20 марта 2024Экономика

«Роллтон» собрались поставлять к границам США

Производитель «Роллтона» анонсировал начало поставок своей лапши в Мексику

Фото: Unsplash

Компания Mareven Food Central, производящая лапшу быстрого приготовления «Роллтон» и Bigbon, анонсировала старт поставок своей продукции в Мексику, сообщает ТАСС.

Отгрузки лапши со вкусами курицы и креветки в эту граничащую с США страну собираются начать уже летом текущего года. Сотрудничать там планируется с местной сетью магазинов ОXXO, насчитывающей 23 тысячи точек продаж, в двух тысячах из которых будет продаваться эта популярная в России продукция. В компании отметили, что для продвижения на мексиканский рынок разработан специальный план, включающий в том числе использование инфлюенс-маркетинга.

Осенью 2023 года сообщалось, что работающий на российском рынке более 20 лет производитель «Роллтона» в ближайшее время сосредоточится на выпуске новых продуктов, в частности энергетиков с разным уровнем содержания кофеина. Как ранее писал «Коммерсантъ», в начале того же года продажи ключевого для компании продукта стали снижаться. В публикации отмечалось, что потенциал для расширения рынка лапши быстрого приготовления в России сохраняется, но для его реализации потребуется продвижение продукта среди новых групп потребителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников. Их выслеживали три дня

      Названо условие для восстановления отношений между МОК и Россией

      Россиянина осудят за расправу над сожительницей и ее дочерью

      Врач предостерегла от худшей закуски к алкоголю

      Посол назвал санкции против России бессильной злобой американской администрации

      Евросоюз переплатит SpaceX за запуск спутников Galileo

      ВС России уничтожили группу западных инженеров в Харькове

      Захарова назвала провальной политику США на Украине

      В ООН заявили о пытках на Украине обвиненных в сотрудничестве с Россией

      «Роллтон» собрались поставлять к границам США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше