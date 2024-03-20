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19:40, 20 марта 2024Мир

Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание СБ ООН

Полянский: Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа Мэтью Хо на заседание СБ ООН

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Москва пригласила в качестве докладчика на заседание Совбеза ООН по Украине экс-сотрудника Госдепа США Мэтью Хо (Matthew Hoh), написал первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский в Telegram.

Хо является независимым политическим аналитиком, который на данный момент занимает пост замдиректора сети медиа «Икенхауэр». Он бывший капитан морской пехоты, сотрудник Госдепартамента в Афганистане, ветеран Иракской войны и старший член почетного совета Центра международной политики.

«В 2009 году он ушел из Государственного департамента в знак протеста против наращивания войны в Афганистане Соединенными Штатами», — отметил Полянский, добавив, что заседание состоится 22 марта.

Ранее Полянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов утопить свою страну в крови ради удержания власти. Дипломата возмутило, что западные страны готовы закрывать глаза на поведение украинского лидера.

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