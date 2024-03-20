Россиянин и его дочь получили условный срок за нападение на полицейского

В Приморье мужчина и его дочь получили условный срок за избиение полицейского

Дальнереченский районный суд приговорил местного жителя и его дочь к условному лишению свободы на срок 2 года и 8 месяцев за нападение на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Фигуранты осуждены по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Во время заседания они признали свою вину частично.

По данным суда, мужчина и его дочь напали на силовика, когда он пытался доставить в отдел полиции их родственника, укравшего сотовый телефон. Они поочередно стали избивать его: мужчина нанес полицейскому дар по лицу, а его дочь — по уху.

Ранее сообщалось, что в городе Гаврилов-Ям Ярославской области ранее судимый местный житель напал с ножом на сотрудника полиции.