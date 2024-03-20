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21:27, 20 марта 2024Мир

Стало известно о задержке с назначением Залужного послом в Лондоне

ТАСС: Лондон еще не дал официальное согласие на назначение Залужного послом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лондон еще не дал официальное согласие на назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом, сообщил ТАССпредставитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Насколько мне известно, его назначение еще не было официально подтверждено. Дипломатический процесс продолжается», — сказал он, отвечая на вопрос о том, был ли выдан агреман (согласие на прием посла) Залужному. С чем вызвана задержка, не уточняется.

О назначении Залужного послом в Великобритании стало известно 7 марта, тогда же отправлен запрос на агреман.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку, заявив, что пришло время обновить военное руководство в стране.

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      Марина Совина
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