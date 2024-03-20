Стало известно о закрытии единственной больницы в атакованном российском поселке

В обстреливаемом ВСУ курском поселке Теткино закрыли единственную больницу

В курском приграничном поселке Теткино, попавшем под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), закрыли единственную больницу. Об этом рассказал местный житель, пост которого опубликован в паблике «Новости Теткино» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, больницу закрыли 20 марта. При этом, по его словам, в поселке есть только одна аптека с маленьким выбором медикаментов. Ближайшее к Теткину медучреждение находится в 30 километрах он населенного пункта в Глушкове.

Согласно данным «Яндекс.Карт», окраина поселка Теткино примыкает к российско-украинской границе и соседствует с Рыжевкой Сумской области Украины. По доступной в сервисе информации, в населенном пункте действительно расположена только одна больница.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что за утро 20 марта ВСУ уже несколько раз атаковали Теткино. По его словам, зафиксированы прилеты в районе одного из местных промышленных предприятий. Точных данных о повреждении домов нет. Информация о пострадавших также не поступала.

Помимо этого, в ночь на 20 марта в центре Курска упали обломки ракеты С-200, сбитой российской системой противовоздушной обороны (ПВО). По информации властей, повреждения получили несколько крыш. Позже стало известно, что целью Украины, предположительно, была Курская атомная электростанция, в сторону которой ВСУ запустили минимум пять дронов и одну ракету C-200. Все воздушные цели уничтожены.