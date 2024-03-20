Украина несколько раз за утро ударила по одному российскому поселку

Курский губернатор Старовойт: ВСУ несколько раз за утро обстреляли Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за утро ударили по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об обстрелах сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, прилеты зафиксированы в районе промышленного предприятия. Также уточняются данные о повреждениях домов. Губернатор заверил, что при необходимости собственникам окажут помощь в ремонте. Информацию о пострадавших Старовойт не привел.

Ранее под обстрел ВСУ попали жилые дома в селе Гуево Суджанского района. Там повреждены три частных домовладения, в которых выбиты окна, разрушены дворовые постройки и осколками посечены заборы. Также перебита линия электропередачи.

Кроме того, в ночь на 20 марта в центре Курска упали обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200. В результате были повреждены несколько крыш. Позже стало известно, что Украина запустила минимум пять дронов и одну ракету C-200 в сторону Курской атомной электростанции. Однако воздушные цели были сбиты на подлете к объекту.