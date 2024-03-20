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11:56, 20 марта 2024Россия

Украина несколько раз за утро ударила по одному российскому поселку

Курский губернатор Старовойт: ВСУ несколько раз за утро обстреляли Теткино

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за утро ударили по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об обстрелах сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, прилеты зафиксированы в районе промышленного предприятия. Также уточняются данные о повреждениях домов. Губернатор заверил, что при необходимости собственникам окажут помощь в ремонте. Информацию о пострадавших Старовойт не привел.

Ранее под обстрел ВСУ попали жилые дома в селе Гуево Суджанского района. Там повреждены три частных домовладения, в которых выбиты окна, разрушены дворовые постройки и осколками посечены заборы. Также перебита линия электропередачи.

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Кроме того, в ночь на 20 марта в центре Курска упали обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200. В результате были повреждены несколько крыш. Позже стало известно, что Украина запустила минимум пять дронов и одну ракету C-200 в сторону Курской атомной электростанции. Однако воздушные цели были сбиты на подлете к объекту.

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      Константин Лысяков
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