«Трактор» оказался в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф КХЛ

«Трактор» победил московское «Динамо» и повел в серии плей-офф КХЛ со счетом 3-0

Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Челябинске и завершилась победой со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Бурдасов, Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Котляревский. У «Динамо» голы забили Джордан Уил и Артем Ильенко.

Таким образом, «Трактор» ведет в серии — 3-0. Команда оказалась в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф КХЛ. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Челябинске. Он пройдет 22 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В нынешнем сезоне армейцы вылетели в первом раунде плей-офф.