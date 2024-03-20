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19:20, 20 марта 2024Спорт

«Трактор» оказался в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф КХЛ

«Трактор» победил московское «Динамо» и повел в серии плей-офф КХЛ со счетом 3-0

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Челябинске и завершилась победой со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Бурдасов, Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Котляревский. У «Динамо» голы забили Джордан Уил и Артем Ильенко.

Таким образом, «Трактор» ведет в серии — 3-0. Команда оказалась в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф КХЛ. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Челябинске. Он пройдет 22 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В нынешнем сезоне армейцы вылетели в первом раунде плей-офф.

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      Анастасия Борисова
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