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23:04, 20 марта 2024Мир

В Германии призвали Европу стать самостоятельнее в вопросах обороны

Вице-канцлер ФРГ Хабек: ЕС должен сам платить за оборону, а не полагаться на США

Фото: Roberto Pfeil / Pool / Reuters

Европейским странам следует увеличить расходы на оборону, а не полагаться на помощь со стороны США. Об этом заявил вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек, его цитирует ТАСС.

«В том, что касается обороноспособности, Европа должна сделать свое собственное домашнее задание», — отметил он. Хабек призвал Евросоюз (ЕС) не ждать, что США всегда будут платить за его оборону. По его словам, страны объединения оказались не готовы к возращению войны.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила о «тотальной и абсолютной» угрозе военных действий в Европе. «Европа должна осознавать, что опасность очень близка», — указала она.

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      Марина Совина
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