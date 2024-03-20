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14:07, 20 марта 2024Спорт

В Кремле оценили призыв МОК к бойкоту Игр дружбы

Песков негативно отреагировал на призыв МОК к бойкоту Игр дружбы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к бойкоту Игр дружбы, которые пройдут в России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что негативно относится к заявлению организации. «Запугивание спортсменов. И это совсем, совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», — заявил Песков.

Ранее МОК назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. Организация призвала всех участников олимпийского движения отказаться от участия в соревнованиях.

Игры дружбы состоятся в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что в турнире примут участие представители 34 стран.

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      Алексей Гусев
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