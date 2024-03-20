В Кремле оценили призыв МОК к бойкоту Игр дружбы

Песков негативно отреагировал на призыв МОК к бойкоту Игр дружбы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к бойкоту Игр дружбы, которые пройдут в России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что негативно относится к заявлению организации. «Запугивание спортсменов. И это совсем, совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», — заявил Песков.

Ранее МОК назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. Организация призвала всех участников олимпийского движения отказаться от участия в соревнованиях.

Игры дружбы состоятся в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что в турнире примут участие представители 34 стран.