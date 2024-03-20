В Кремле оценили выборы президента России

Песков: выборы президента России были абсолютно чистыми, это невозможно оспорить

Прошедшие в России выборы президента были абсолютно чистыми, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«То, что выборы абсолютно чистые, и этот показатель находится на высшем возможном уровне, — это невозможно оспорить», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что ход выборов указывает на значимость, беспрецедентность и уникальность победы, которую одержал действующий глава государства.

В России с 15 по 17 марта проходили выборы главы государства. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента.

По итогам подсчета 100 процентов голосов действующий президент Путин набрал 87,28 процента голосов. Для него этот срок на посту главы государства станет пятым по счету. Окончательные итоги выборов Центризбирком подведет в четверг, 21 марта.