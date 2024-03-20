Винер заявила о сходстве гимна для нейтральных атлетов на ОИ с похоронным маршем
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила гимн, подготовленный Международным олимпийским комитетом (МОК) для нейтральных атлетов, которые примут участие в летних Играх-2024 в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.
Винер заявила, что композиция похожа на похоронный марш. «Ехать в таком статусе — без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия в парадах открытия и закрытия — унизительно!» — добавила она.
Ранее МОК утвердил гимн и флаг для россиян и белорусов, которые выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе. Они никак не связаны со странами. Также стало известно, что нейтральным спортсменам запретят участвовать в церемонии открытия.
Ранее стало известно о бойкоте соревнований российскими гимнастками. Аналогичное решение приняли представители бокса и спортивной гимнастики, а также отдельные атлеты из других видов спорта.