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15:58, 20 марта 2024Спорт

Винер заявила о сходстве гимна для нейтральных атлетов на ОИ с похоронным маршем

Винер заявила, что гимн для нейтральных атлетов на ОИ похож на похоронный марш
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила гимн, подготовленный Международным олимпийским комитетом (МОК) для нейтральных атлетов, которые примут участие в летних Играх-2024 в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер заявила, что композиция похожа на похоронный марш. «Ехать в таком статусе — без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия в парадах открытия и закрытия — унизительно!» — добавила она.

Ранее МОК утвердил гимн и флаг для россиян и белорусов, которые выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе. Они никак не связаны со странами. Также стало известно, что нейтральным спортсменам запретят участвовать в церемонии открытия.

Ранее стало известно о бойкоте соревнований российскими гимнастками. Аналогичное решение приняли представители бокса и спортивной гимнастики, а также отдельные атлеты из других видов спорта.

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      Алексей Гусев
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