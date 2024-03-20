Винер заявила о сходстве гимна для нейтральных атлетов на ОИ с похоронным маршем

Винер заявила, что гимн для нейтральных атлетов на ОИ похож на похоронный марш

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила гимн, подготовленный Международным олимпийским комитетом (МОК) для нейтральных атлетов, которые примут участие в летних Играх-2024 в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер заявила, что композиция похожа на похоронный марш. «Ехать в таком статусе — без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия в парадах открытия и закрытия — унизительно!» — добавила она.

Ранее МОК утвердил гимн и флаг для россиян и белорусов, которые выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе. Они никак не связаны со странами. Также стало известно, что нейтральным спортсменам запретят участвовать в церемонии открытия.

Ранее стало известно о бойкоте соревнований российскими гимнастками. Аналогичное решение приняли представители бокса и спортивной гимнастики, а также отдельные атлеты из других видов спорта.