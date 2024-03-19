Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
1:0
Завершен
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
СКА
1:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Диана Шнайдер
2:0
Завершен
Винус Уильямс
Майами (ж)
Элина Аванесян
Завтра
21:00 (Мск)
Эрика Андреева
Майами (ж)
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:48, 19 марта 2024Спорт

МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов из России на ОИ

МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов из России и Белоруссии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн, под которым россияне и белорусы смогут выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

«Гимн не имеет текста и был подготовлен исключительно для Игр в Париже», — заявил он. Флаг также лишен привязки к России и Белоруссии.

Маклауд также подчеркнул, что желающих выступить на Играх россиян не будут принуждать подписывать документ об осуждении СВО на Украине. Кроме того, медали, завоеванные россиянами и белорусами, не будут отображаться ни в одной таблице МОК.

Ранее Маклауд сообщил о том, что россиян и белорусов не допустят до участия в церемонии открытия Игр. Он также отметил, что квалифицироваться на ОИ смогут максимум 55 спортсменов из России.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Умер легендарный спортивный комментатор Василий Уткин. За что его обожала и ненавидела вся Россия?

      Минэнерго рассмотрит вопрос о защите российских НПЗ от атак беспилотников

      Над Белгородской областью отразили ракетный удар ВСУ

      Украина начала принудительную эвакуацию детей из девяти населенных пунктов ДНР

      Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Минобороны Франции ответило на слова Нарышкина об отправке войск на Украину

      «Википедию» вновь оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию

      На Украине заявили о разочаровании в лучших танках НАТО

      На Украине наградили почетным знаком посетившего парламент Канады эсэсовца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше