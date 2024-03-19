МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов из России на ОИ

МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов из России и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн, под которым россияне и белорусы смогут выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

«Гимн не имеет текста и был подготовлен исключительно для Игр в Париже», — заявил он. Флаг также лишен привязки к России и Белоруссии.

Маклауд также подчеркнул, что желающих выступить на Играх россиян не будут принуждать подписывать документ об осуждении СВО на Украине. Кроме того, медали, завоеванные россиянами и белорусами, не будут отображаться ни в одной таблице МОК.

Ранее Маклауд сообщил о том, что россиян и белорусов не допустят до участия в церемонии открытия Игр. Он также отметил, что квалифицироваться на ОИ смогут максимум 55 спортсменов из России.