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11:25, 20 марта 2024Забота о себе

Врач указала на первый признак часто поражающего женщин неизлечимого заболевания

Ревматолог Наталья Степанова: выявить артрит поможет тест с рукопожатием

Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Вопреки распространенному мнению, ревматоидный артрит — болезнь не только пожилых людей, рассказала ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова. В беседе с «Лентой.ру» врач указала на один из первых признаков этой часто поражающей женщин неизлечимой болезни и рассказала, какой простой тест поможет выявить ее.

Ревматоидный артрит может появиться в любом возрасте, в том числе в детском, заявила ревматолог. По ее словам, чаще всего заболевание манифестирует с поражения суставов кистей, возникают трудности с разгибанием пальцев, также страдают суставы всего тела. С ревматоидным артритом, предупредила Степанова, женщины сталкиваются в три раза чаще мужчин. Причем, продолжила она, на первых порах человек может и не знать, что болен. Он хорошо себя чувствует, несмотря на то что в его организме присутствуют поражающие его собственные ткани антитела.

Спровоцировать развитие артрита могут вирусы, бактерии, стрессы, гормональные сбои

Наталья Степановаревматолог

Человеку необходимо обратиться к врачу, если он заметил симметричную припухлость суставов, утреннюю скованность в конечностях и нуждается в том, чтобы «расходиться» после ночного отдыха, рассказала врач. «Заподозрить ревматоидный артрит можно, проведя так называемый тест с рукопожатием. При наличии заболевания даже слабое рукопожатие будет вызывать боль», — объяснила Степанова.

При ревматоидном артрите может подняться температура и в анализах повысятся маркеры воспаления — СОЭ, С-реактивный белок, ревматоидный фактор
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В заключение ревматолог обратила внимание, что ревматоидный артрит нельзя вылечить, но можно добиться стойкой ремиссии с помощью подобранной врачом терапии. «Профилактики заболевания не существует, но необходимо укреплять организм, чтобы снизить риск развития аутоиммунных заболеваний. Также при артрите необходимо постоянно двигаться, чтобы избежать атрофии мышц и суставов», — подытожила Степанова.

Ранее врач-фармацевт Марк Бердон рассказал о диете, которая помогает уменьшить боль при артрите. По его словам, чтобы избавиться от болезненных ощущений, нужно придерживаться средиземноморской диеты.

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      Вера Владзиевская
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